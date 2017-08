Licença para voltar: Daniel Craig vai mesmo interpretar o próximo James Bond

Foram muitos os nomes apontados, mas o próximo 007, o 25º título da saga James Bond, vai ser mesmo interpretado por Daniel Craig. O agente secreto mais famoso do mundo vai voltar em 2019 e, depois de muito se especular, o regresso do actor britânico que protagonizou os quatro últimos filmes da saga é finalmente confirmado.

A notícia tinha sido já avançada pelo New York Times em Julho, mas carecia de uma confirmação pública. O anúncio foi feito pelo próprio actor esta terça-feira, durante uma entrevista no Late Show with Stephen Colbert, um programa da CBS. Daniel Craig, que começou a representar a personagem de James Bond em 2006, como sucessor de Pierce Brosnan, afirmou que “não podia estar mais feliz”.

O actor confessou que durante todo o dia tinha sido questionado sobre o seu eventual regresso à saga Bond, mas quis guardar a verdade para Colbert. O apresentador pediu-lhe “boas notícias” e perguntou-lhe directamente se iria regressar à saga. Craig confirmou a novidade com um sólido “sim”.

Na última cena de Spectre, realizado por Sam Mendes e que conquistou as salas de espectáculo no fim-de-semana de estreia, Craig é visto a afastar-se atrás do volante do Aston Martin DB5. A cena foi interpretada como uma despedida - do agente e do actor - e desde então que se discutiam os nomes dos seus possíveis sucessores. Craig já não era visto como uma hipótese.

“Sempre o quis, mas precisava de uma pausa”, argumentou o actor, de 49 anos, que em 2015 disse em entrevista à Time Out London que preferia “cortar os pulsos” a voltar a interpretar o agente britânico. Mais, acrescentou até que se voltasse ao papel de James Bond seria “apenas pelo dinheiro”.

Esta terça-feira o actor justificou as afirmações, sublinhando que foram feitas dois dias depois das gravações do Spectre, assumindo-se exausto. “Em vez de dizer alguma coisa com estilo e classe, dei uma resposta muito estúpida.”

Esta será a quinta vez que Craig vestirá a pele de James Bond. O actor acrescentou que será – definitivamente – a última vez que interpretará o famoso agente e que quer "terminar em grande". O actor deu corpo ao agente em 007: Casino Royale, 007: Quantum of Solace (2008), 007: Skyfall e o mais recente, 007: Spectre.

O novo filme vai estrear nos ecrãs norte-americanos a 8 de Novembro de 2019.